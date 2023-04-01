兩騙徒食髓知味再索「保釋金」被捕　揭收1%騙款當報酬

前日(3月30日)上午11時，北角一名71歲婦人收到騙徒假扮兒子來電，聲稱因事被拘捕，要求她支付14.5萬港元保釋金。事主信以為真，立刻準備該筆現金，並於當日下午交予上門收款的騙徒，她後來與家人聯絡，才發現受騙報案。翌日(3月31日)，騙徒再致電受害人，企圖額外索取10萬港元，受害人假裝應允，隨即通知執法部門安排埋伏，至同日中午，人員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕18歲收款男，以及1名在附近「睇水」的33歲男子，除了搜獲4部手機，亦發現其中一人身藏15.8萬港元現金。

被捕人士分別報稱侍應及地盤工人，其中1人有黑幫背景，相信他們是受詐騙集團的骨幹分子招攬，「合作」前並不認識，並會抽取騙款的1%作為報酬。資料顯示，2人亦涉及另外3宗發生於北角和葵涌的電騙案，總共涉款44萬港元，其中一名受害人在當時尚未發現受騙，故此並無報案。人員經進一步調查後，確認該名受害人的身份，亦證實被捕人士身上搜獲的現金，與該名受害人捲入的騙案有關。被捕人士現正被扣留調查，隨着調查進展，不排除有更多人被捕。