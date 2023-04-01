的哥「神手」撳咪錶　車錢立即變雙計　多名內地客慘中招

的士司機濫收車資的事件無休止發生，即使執法部門採取行動打擊，仍無力遏止。近日多名旅客在香港乘的士時，卻遭遇「黑的」司機濫收車資，於是在內地社交平台上分享他們的經歷。他們大多表示，到達目的地後，咪錶上顯示的價錢不合理，並指司機在按了幾下咪錶，車資立即變成雙倍價錢。更有大陸網民附上一張從深圳灣到荃灣酒店的乘車收據，赫見的士附加費竟然高達490港元，懷疑未有按程序打錶計費。

有內地旅客遇到的士司機濫收車資，並形容為令人感到不適的經歷，並於前日(3月31日)將事件分享至內地社交平台小紅書。於本周二(3月28日)，事主計劃於香港停留一日後轉機往其他地方，並在福田口岸入境本港後，一行3人乘紅的前往位於尖沙咀的酒店。惟到達目的地後，咪錶原本顯示為298港元，之後同行的一老一幼先行落車後，事主在低頭找銀包時，卻驚聞司機說車資為557港元，此時事主抬頭查看咪錶，費用當真變成557港元，但因同行的親友皆已落車，唯有「硬食」並支付車費。

早前另有內地網民分享在香港遇到的士司機疑似沒有打錶，其後被收取高昂車資。該網民於上月20日從深圳灣乘的士到荃灣酒店，車費卻要價517港元，遂向司機索取收據，不過收據上顯示車牌的位置卻被撕走，懷疑司機為避免遭「追數」所為。至於收據顯示的上落車時間同樣為11時15分，總公里及收費公里皆為0，而總車費517港元當中，附加費卻高達490港元。該網民直言收據證明司機並沒有打錶，但當時情形無奈下只能當破財消災，遂提醒其他人在港搭的士一定要注意咪錶。

此外，本月初亦有內地網友中招，從佐敦乘的士到太平山山頂，咪錶由原顯示100多港元，其後經司機按了幾下後，卻變成近400港元，司機當時聲稱需收取過海隧道等其他收費。在事主猶豫之際，涉事司機又指當前位置不能停車，催促他們趕快付款。由於旅客遇到「黑的」司機時有發生，有相同遭遇的網友遂在網上教路，除記下的士車牌及索取收據報案外，還可向交通諮詢委員會的交通投訴組投訴有關司機。