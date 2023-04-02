東方日報A1：訪港體驗多負評　旅業復甦陷困境

疫情重創本港旅遊業，惟復甦之路卻愈急愈混亂，港府一味口號式催谷旅客訪港玩樂體驗，惟先有內地廉價團街頭「立食」兩餸飯，再有旅客遭的士「劏客」，又有旅客指本港不再是購物天堂，地少人多四處排隊、電子支付落後及缺乏服務業人手，負評多多。清明節及復活節長假將至，香港國際機場、全面重啟跨省長途列車服務的高鐵香港段及其他口岸昨日均人頭湧湧，高鐵排滿人龍，但就竟有離港旅客因高鐵排長龍未能趕上列車，怒斥安排混亂。對於旅業復甦陷困境，有議員直指兩地均低估旅客量，學者及旅遊業界認為面對最大挑戰是人手嚴重不足及服務質素問題，促政府正視問題。

根據數字，香港國際機場首兩個月客運量達420萬人次，較去年同期急增約26倍；而截至3月30日，機場3月客量已超過260萬人次，當中3月26日更創下單日83,000入境旅客人次，為疫情前約六成。不過，不少內地旅客在內地社交程式分享訪港體驗，卻均令本港旅業狂吸「負評」。

一名來自北京的旅客早前在社交平台貼文，稱自己首次來港工作，卻感覺香港地方「哪裏都小小的」，包括入住的酒店房間。而且香港「有些地方還不能手機支付」，十分落後及不普及。另有內地旅客稱未帶夠現金，想用支付寶或者微信支付，總容易被香港商舖「翻白眼」，似是跟他們說：「沒帶錢還出來買東西？」

另一方面，本港旅客北上亦遇阻滯，高鐵昨日起全面重啟列車服務，再次開通跨省列車，加上長假期將至，大量港人均計劃北上回鄉或旅行，令西九高鐵站昨日清晨時分已人頭湧湧，不少旅客均擔心因而耽誤時間。旅客王女士原先計劃一家五口北上，預訂1時56分的高鐵列車前往汕頭，並提前約一小時到達西九龍高鐵站。不過，在辦理內地入境時因需陪同母親及兒子使用人手過關櫃台，輪候人龍極長，排隊花約一小時，惟在場求助無門，最終更令她無法趕上列車而要額外再購票轉車，較原定時間延遲約4小時才可到達目的地。她批評有關部門預見長假期人潮擠擁，但卻沒有部署相應人手應付，令大批旅客滯留站內。

議員田北辰直言事件不能接受，形容問題如同年初高鐵通車時的「翻版」。他直指兩地關口低估了旅客量，加上現時港人對使用新式回鄉卡拍閘過關仍陌生，建議內地必須加派人手指導過關，否則旅客未能使用入閘機，又要排隊到櫃台人手核對，成為不少旅客錯失時間登車的主因。他亦再次提醒高鐵旅客，由於現時不設實體票，買票時必須記下車卡及座位編號以減省麻煩。

對於訪港旅客負評多多，影響香港「購物天堂」美譽，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言對比鄰近內地及東南亞地區，現時「唔憂做」的打工仔風氣出現在零售服務及飲食行業，直接成為負評的主因。他建議政府倣效「正牌」商店般，推出如最佳服務商店標籤等，從僱主着手提升員工服務質素。他又指，服務業一環扣一環，要讓從業員知道零售業整體走下坡，都直接影響他們生計，從僱主向員工軟硬兼施，加上政府推動，才有機會令本港旅遊零售服務業有改善。

旅遊業促進會總幹事崔定邦指，本港旅業界人手至少仍缺三分之一，面對預期訪港旅客上升，直言「幾頭痕」，由於不論培訓新血或吸納資深從業員回歸都急不來，現惟有盡力而為。被問及會否對服務質素有影響？崔坦言，始終人手短缺，令開團會較少，而零售店接待人手少，對旅客服務體驗都有一定影響。他認為政府在吸引旅客訪港之餘，亦希望協助業界增加人手培訓力度，才能讓整體旅業復甦。

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