公眾泳灘開放率不足一半　拯溺工會：救生員人手短缺所致

夏天將至，然而康文署在轄下39個公眾泳灘中，僅其中18個提供救生員服務，意味只有不足一半泳灘供市民安全暢遊。港九拯溺員工會昨日(4月1日)在社交平台發貼，斥康文署人手不足，致全港公眾泳灘開放率不足一半，並指現開放的泳灘，有不少救生員是由其他泳灘抽調填補位置，盼署方檢討救生員待遇和招聘制度，以增加人手。而康文署回應時未有正面指出是否因救生員不足而關閉部分泳灘。

港九拯溺員工會在社交平台指，原本所有泳池泳灘應全面開放，但因康文署救生員招聘困難導致人手不足，直接影響市民享用設施權利及罔顧市民水上安全，隨時令悲劇發生。工會已於多年前預警救生員將出現嚴重人手短缺問題，可惜署方錯失未雨綢繆早作準備機會，更以3年疫情藉口掩飾設施開放情況，惟事實上人手不足令昨日全港泳灘開放率不足一半，泳池亦只能局部開放，呼籲署方應急市民所急，應市民所想，正面積極處理問題根本性。

據工會發言人引述屯門黃金泳灘作例子，指現時非旺季所需救生員約24人，暑假旺季需約31人，惟目前靠其他泳灘救生員「拉上補下」，始能提供足夠服務；又稱其他區泳灘情況相若，憂旺季人手短缺更嚴峻，並擔心有市民使用無救生員的泳灘，影響水上安全。

康文署上周四(3月30日)公布，39個公眾泳灘中，僅18個提供救生員服務；另有3個泳灘停用多時，分別是夏萍灣泳灘、石澳後灘泳灘、雙仙灣。疫情前的2019年4月泳季，38個泳灘都有救生員服務。康文署回覆傳媒查詢時指，未開放泳灘將按序陸續開放，惟未正面回應是否因救生員不足致關閉。署方稱本年度季節性的救生員招聘工作仍在繼續，獲聘者將陸續上任，已推一系列措施吸引更多人投身救生員行列及挽留現職者，包括提升季節性救生員薪酬及待遇，今年月薪連約滿酬金增2.5%至逾24,500港元；並加強招聘宣傳，於公共交通工具、受歡迎報章和社交媒體網站等刊登招聘廣告。