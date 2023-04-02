今十場遊行均設限　參與者不得蒙面　手持棕枝臂繫絲帶等作識別

本港全面復常後，集會遊行亦陸續獲批舉行，惟早前將軍澳居民就反對填海的遊行，被要求參加者掛頸牌作身份識別，引來社會廣泛討論。今日(2日)就有10個公眾遊行或集會活動獲執法部門發出不反對通知書，其中多場為宗教活動。與過往無限制的遊行不同，執法部門要求參加者手持棕枝及在手臂繫上紅絲帶，在身上貼上識別貼紙等，扭轉以往遊行的生態，同時亦要求遵守《禁止蒙面規例》，惟東網記者現場所見，部分參加者仍然戴上口罩。

聖約翰座堂今早發起遊行，進行「棕枝主日」的宗教慶典，執法部門亦要求參加者手持棕枝。現場所見，參與遊行的市民都手持一片深綠色的棕枝，有的棕枝體積碩大，遮蔽了手持者的臉。而本港撤銷口罩令後，《禁止蒙面規例》仍然生效，市民在任何集會均不得蒙面，包括無合理辯解下戴口罩，惟現場所見，大約一半參與者均有戴上口罩，而在場執法人員未有採取行動。

位於灣仔的聖母聖衣堂昨日(1日)起，一連兩日舉行周年宗教遊行，執法部門要求所有參加者均要手持棕枝及在手臂繫上紅絲帶。該宗教遊行由灣仔聖佛蘭士街起步，終點是星街聖母聖衣堂，有相信是身穿便衣的執法人員在場觀察。

另外，海濱事務委員會下午發起公眾遊行慶祝復活節，執法部門就要求參加者佩戴大會提供的帽子及襟章。至於杭州旅港同鄉會下午發起公眾集會和遊行，以迎接杭州亞運舉行，參加者需穿着大會上衣及在身上貼有識別貼紙。