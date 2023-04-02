檢討樓宇保養法規　市建局倡討論提升強制驗樓法定要求

本港市區高齡大廈愈來愈多，若然保養維修不善，隨時成為都市炸彈令市民生命財產受威脅。市區重建局行政總監韋志成在今日(2日)的網誌透露指現時市建局雖然無立法或執法的權力，但在已用盡一切可行的推廣途徑，仍未能達致業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養的效果時，認為社會應該深入討論，是否需要就修訂樓宇保養相關法規，包括立法要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃、為維修基金制訂預算和供款的法定安排，以至強制驗樓的法定要求作出檢討，以作為處理及減慢樓宇老化問題的最後手段。

韋志成指，過去社會並無成熟的樓宇保養文化，令業主普遍沒有為下一周期的保養維修，盡早作好財政資源的規劃和儲備；另一方面，一些樓齡30年或以下較年輕的樓宇，以至新落成樓宇，相關業主仍然欠缺「預防性維修」的意識，若相關樓宇樓齡達40年的時候，有機會陸續出現失修現象，樓宇老化問題恐怕只會持續惡化。

韋透露，局方正以自行發展的項目作為先導，試驗應用不同延長樓宇壽命的新建築技術和鋼筋混凝土物料，提升其抵抗日常風雨侵蝕的能力，目標將樓宇結構的設計壽命提升至75年，並減低樓宇落成後出現結構破損的機會，以及維修的規模和密度；另亦善用現有的「市區更新資訊系統」（URIS），將其擴展至樓宇復修的工作範疇，系統化評估不同地區、樓齡和樓宇狀況的樓宇分布，以預測未來樓宇老化速度，以及掌握不同地區樓宇在樓宇復修的不同需要，從而規劃合適的「小區復修」方案，以達到預防性維修的規劃。