政府推三隧分流新收費　羅淑佩：若路路暢通可減隧道費

政府提出的《2023 年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，計劃今年8月起推行「三隧分流」，首階段將調整3條過海隧道收費，次階段則於同年內實行不同時段收費，有關草案已於上月29日在立法會首讀及二讀。運輸署署長羅淑佩今日(2日)在電視節目表示，三條過海隧道包括紅隧、東隧及西隧的使用量均已飽和，在2021年錄得的車流量達致設計容量的126%，不能不減少車流量，西隧收費高於紅隧及東隧，有助減少新界西北居民駕車過海。

羅又稱，次階段實行不同時段收費，將在時機成熟時盡快實施，若實行後路路暢通，可以減隧道費，目前會繼續爭取不同持份者支持。另外，她提到已領取不停車繳費「易通行」車貼的車輛，全港已佔7成半，即逾60萬輛，其中六成已開設帳戶。

「易通行」原本二月底在青沙公路試行，羅淑佩解釋，當時仍有近一半、即約40萬車主未領貼，最終延遲。現時將計劃推遲至5月7日試行，被問及為何在任何車輛都劃一收8元的青沙管制區試新系統，羅就指主因是系統的負荷也沒有那麼大，城門隧道雖然是出荃灣，但都是在西邊。旁邊還有一條不收費的大埔公路，所以在青沙那邊，覺得給予駕駛人士較多選擇。