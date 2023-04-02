發展局進一步推展躍動港島南　將活化香港仔魚類批發市場

鐵路線延伸至港島南，加速了當區的更新及發展，發展局早年已開展了「躍動港島南」計劃，今日(2日)進一步交代最新進展。局長甯漢豪在其網誌指，當局已為南區重點地區制訂行人環境、交通和海濱的改善方案，今年起會陸續推展；其中鴨脷洲東北角正加設公眾登岸梯級，而海旁道附近將增設公眾登岸設施，以便利市民遊客；政府亦正研究活化香港仔魚類批發市場，以促進本地魚產品批發和零售層面銷售，當中會加入餐飲元素，預料明年完成技術可行性研究。

甯漢豪又指，連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的一系列休憩處和行人改善設施，預計明年第二季竣工；而鄰近的涌尾明渠下游北岸的行人板道工程將於明年初展開，料可成為當區新的聚腳點。當局已就重建及優化黃竹坑康體設施的「一地多用」項目制訂方案，除原區重置體育館、運動場及游泳池外，將加入極限運動場、地區康健中心、長者健康中心、小型圖書館、公眾停車場及其他設施。項目在今年第二季完成技術可行性研究後，將按工務工程的程序推展。

此外，深水灣和大樹灣將會建造新碼頭，以加強海洋公園與其他景點連接和開拓南區海上旅遊，工程影響評估、刊憲及設計將於今年進行，預計2025年開始建造。至於《施政報告》提出在港島建造「活力環島長廊」，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑，亦正在推展，目標是於5年內駁通9成長廊。