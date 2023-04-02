近2000人參與維港復活節帽子巡遊　有市民拒絕脫下口罩被請走

復活節長假即將開始，多個組織均有舉行不同慶祝活動，今日(2日)發展局和海濱事務委員會舉行第一屆維港復活節帽子巡遊，現場人頭湧湧，沿途有啦啦隊、舞蹈團和幼稚園學生等，也有單輪車隊、高蹺人等表演，惟所有參加者須符合《禁止蒙面規例》，且佩戴大會提供的帽子及襟章。遊行人士要分3組，以200至250人為一組，相隔至少10分鐘出發，執法人員要求有至少70名糾察員，沿途有工作人員呼籲市民除口罩，但市民表示未知道需要除口罩，當中有一家三口因拒絕除口罩而被請走。

海濱事務委員會主席吳永順表示，希望活動可讓市民在節日期間無拘無束的同時，又可推動海濱共享空間概念；另在疫情過後，讓市民體驗駁通的海濱長廊。被問到活動規定會否太多、且因禁蒙面法而無法戴口罩，吳表示做法「跟翻現行法例」，而復活節DIY(自製)帽子亦是符合節日氣氛。

大會原先預計有700人參與，而最後統計則有約2,000人報名。活動進行期間，有一家三口因拒絕除口罩而被請走。市民吳先生則表示，他到場時也正戴口罩，當時未知要除口罩，獲悉後便立刻除下，但針對參加者要佩戴大會提供襟章，吳指自己未收到襟章；市民韋先生則認為活動規矩「接受到」，亦覺得「疫情都完」，所以可不戴口罩。至於為何一開始有戴口罩，他指因為一家大細參加活動，也會擔心安全問題。