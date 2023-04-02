天星小輪明起加價　成人單程4元起　最貴周末紅日6.5元

疫情期間長期蝕錢的天星小輪明(3日)起加價，由尖沙咀往來中環、灣仔的兩條航線，成人收費每程加1至2.3港元，新票價介乎4至6.5港元；65歲以上長者免費搭船優惠同時亦取消，改由「2元乘車優惠」取代。

現時尖沙咀往來中環航線，平日即周一至周五，成人上、下層收費由3.2及2.6港元，上調為5及4港元；周六、日及公眾假期，上、下層收費由4.2及3.6港元，加至6.5及5.6港元。

至於尖沙咀往來灣仔，平日成人收費將由3.2港元加至5港元，周末及假期則由4.2港元加至6.5港元。另外，天星小輪月票亦加至190港元，較現時貴30港元；遊客票由32港元加至50港元。

天星小輪自2018年起一直錄得虧蝕，早前向政府申請加價，原先建議每程加1.8港元至4.2港元。政府審視多項因素後調低加幅，以照顧乘客的需要。加價後，天星小輪仍是收費最相宜的過海公共交通工具，較港鐵或專營巴士票價便宜約3至5成。當局將繼續鼓勵天星小輪透過多管齊下的方式，從票價水平、非票務收入，以及政府支援等方面，改善其長遠的財務可行性。