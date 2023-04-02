綠在葵涌未招標先停運現真空期　回收物堆舊舖成垃圾崗

隨着垃圾徵費將實施，不少人已培養到綠在區區回收廢物的習慣，不過「綠在葵涌」於上周五(3月31日)結束營運後，今早(4月2日)門外堆積一袋袋回收物。當區區議員指環保署未招標開新店先停運舊舖，期間僅於附近設限時的回收街站，未能配合街坊回收習慣，令可回收物變成垃圾，出現真空期，批評該署安排失當，沒做到「無縫交接」，浪費居民心機。

位於葵涌梨木道葵寶大廈地下、已結業的綠在葵涌門外，今早出現接近10多個白色膠袋，膠樽、紙皮、鐵盒散滿一地。舖外已貼上「暫停回收」、「請在此棄置回收物」、「亂拋垃圾罰款$1500」等大字告示，不過有人未有理會，照樣將回收物置於門外，更延伸至行人路。而東網記者今午視察時，店外的回收物已被清理，多人經過時特意細閱門外通告，相信街坊對回收店結業並不知情。

葵青區議員劉貴梅表示，環保署於未曾諮詢區議會兼缺乏通知下，上月突然宣布終止營運「綠在葵涌」，只安排另一回收站「綠在葵青」於附近設流動回收站，而且僅在指定日期提供3小時回收服務，限制居民回收時間。劉坦言，「綠在葵涌」過去兩年成功培養街坊的環保意識，令附近一帶的亂拋垃圾量大減，質疑當局突然終止回收設施，令街坊無所適從，引致店外棄置回收物的問題，亦浪費居民清洗、分類回收物的心機。

環保署早前指，葵青區多公屋單位，鄰近區內的單幢樓及交通設施，計劃於附近公屋設新回收站，預計第二季提供服務，而為免資源重疊，「綠在葵涌」將於3月31日約滿後停止服務，該署會安排「綠在葵青」回收環保站在附近設立回收流動點。但最新招標文件顯示，該署正招標於在葵青區設立回收點的合約預計於第3季展開。劉貴梅批評當局思慮不周，應先延續原有回收中心服務，直至新舖開展，不應出現「真空期」，又擔心新回收中心設施公屋內，而部分屋邨設於山上，私樓、單橦屋居民未必願意入邨回收。