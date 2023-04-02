粉嶺老翁疑迷路　衝入公路圖截車　外賣員合力制止獲讚

港人生活及工作忙碌，但都要記得不時關心家中的老人家。有外賣員今日(2日)在社交平台發文，指自己下午在粉嶺送外賣途中，見到一名老翁獨自蹲在公路旁邊，且無視安危欲揮手攔車，後來更試圖衝入公路截車。所幸，外賣員目睹上述一幕後立即上前制止，與另一名經過的同事合力，終成功阻止憾事發生。外賣員「棄單」助人的精神，更獲網友們大讚。

有關貼文於今午3時許發布，涉事外賣員在文中提到，「有冇人識得呢個伯伯，我送緊外賣，見到伯伯踎咗喺碧湖(碧湖花園)橋底」。他又指，當時自己是在送外賣期間，途徑粉嶺公路駛至碧湖花園對開時，發現伯伯的蹤影，惟後者不但在橋下伸手截車。原趕住送餐的他，「諗住走嫁(㗎)喇，最後直覺話我知都係唔對路」，遂致電報案待執法部門人員到場處理。

惟未幾，老翁想衝出公路企圖截車，所幸外賣員當時有留低觀看其情況，遂立即上前制止，而剛好當時有另一名同事路過，兩人終成為合力「禁(撳)住」伯伯，待執法部門到場處理。他事後亦拍下伯伯側面照上載至Facebook，盼能幫助伯伯尋回家人，至傍晚亦更新老翁的情況，表示「已搵到伯伯個女了」。網民就事件紛紛讚揚外賣員，「好人好事」、「好彩遇見你，好人有好報」，當事人亦回應指「我差啲一念之差走咗去，(如果)伯伯有事，真係訓唔着」。

執法部門表示，今午約3時半接獲一名男子報案，稱在粉嶺公路往上水方向近碧湖花園對開，發現一名老翁企圖衝出馬路。部門人員接報到場跟進，其後將該名77歲老翁交由其女兒接走。據了解，老翁本身有精神病紀錄。