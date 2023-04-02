昨逾31萬港人出境　高鐵客流破8萬人次　符合疫前目標客流

入境處早前預計今年清明節及復活節長假期(即本月1至10日)，料約903萬人次(包括香港居民及訪客)經各海陸空管制站進出香港。根據統計，昨日(1日)有693,466人次出入境，當中出境的佔414,309人次，當中近77%(即317,123人次)為港人。此外，高鐵昨起全面重啟列車服務，昨日（1日）高鐵西九龍站的出入境人次達到80,721，剛剛符合2018年訂下的目標人次，為通關後首次符合目標人流，亦是歷來第19次破8萬人次。

當中有超過26萬港人經不同口岸前往內地，尤以羅湖管制站最繁忙，有77,681人次港人出境。同樣乘鐵路到內地，經落馬洲支線離境有約62,429萬人次，經高鐵西九龍站離境的則有約32,084人次。此外，有42,951人次港人經機場外遊。然而，經各管制站來港的旅客只有115,458人次。

另一方面，昨日經西九高鐵站的出入境人次達到80,721，符合2018年訂下的目標人次。昨日所見，現場人流絡繹不絕，不過主要集中於離境及出境大堂，仍有店舖未重開，即使午市時間，美食廣場亦人流稀疏。