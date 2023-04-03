警察巴士公主道與兩車撼撞　其中平治為施永青座駕

昨晚(2日)10時許，一輛警察機動部隊巴士，沿公主道左三線往沙田方向駛去，至近愛護動物協會對開切線期間，與一輛沿中線行駛的平治房車撼撞，據報平治當場被撞至失控打「白鴿轉」，繼而在左三線停下。與此同時，一輛尾隨警察巴士駛至的私家車疑收掣不及，亦撞向巴士車尾，幸事件中無人受傷。

意外發生後，涉事警察巴士車頭損毀，平治右邊車身亦嚴重受損，車頭部分泵把及車牌脫落，而藍色私家車則損毀輕微，經初步調查後予以放行駛走；現場遺下一堆屬於涉事車輛的碎片，包括平治房車車牌，意外原因有待調查。據了解，涉事平治房車為中原集團主席施永青的座駕，事發時由其妻駕駛；而事件中的警察機動部隊巴士，據悉隊員剛在港島執勤完畢，正經由公主道準備返回石硤尾行動基地。

近年涉及警車車禍不時發生，出事率之高，若以「道路炸彈」形容也實不為過。近年涉及警車車禍不時發生，出事率之高，若以「道路炸彈」形容也實不為過。今年3月26日凌晨，一輛警車沿告士打道駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，疑入彎失控剷上路邊石壆，撼毀鐵欄、路牌及3條石柱；同日約事發6小時後，另一輛警車沿葵盛圍往荃灣方向落斜行駛，至葵盛西邨9座對開，失事直插路中石壆。3月5日，一輛警車沿西營盤干諾道西往中環方向行駛，至東邊街交界路口時，與一輛沿東邊街駛出的私家車相撞，造成兩車分別車頭及車身受損；2月8日，一輛警車經銅鑼灣高士威道東行，駛至摩頓台橋底時，有人懷疑在掉頭或切線時撞上電車，意外中無人受傷；2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，其人安然無恙，但已「嚇窒」途經司機。