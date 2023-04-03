機場幼兒園學額供不應求　第二所將投入營運　面積擴大設施更多

香港國際機場人來人往，飛機升升降降，為旅客提供航運服務，但原來在繁忙的機場中，亦設有幼兒園，是一眾嬰幼兒每日「上學」的地方。不過，由於報名人數過多供不應求，預計第二所機場幼兒園即將於本月起營運，提供90個學額。有子女曾入讀第一所機場幼兒園的機場員工表示，機場內的幼兒園不單令他們接送及照顧子女方便，亦令子女比起同齡小孩更獨立自主，對幼兒園的師資和護理亦大感放心。

第一所機場幼兒園自2017年開設，為3歲或以下嬰幼兒提供教育及照顧服務，一直是許多機場員工家長心儀的育兒基地。機場幼兒園校長陳婉雯表示，自去年9月起計，報讀的學童人數已達約90人，惟第一所幼兒園學額僅得46個，入學名額需以抽籤形式決定，至今仍有約50宗申請在輪候入讀。為此，第二所機場幼兒園料將於今月起投入運作，可供輪候中的學童優先入讀，並同時進行招生。新幼兒園同樣由香港基督教服務處管理，只要是長期於機場工作的員工，便可為其子女申請。陳婉雯表示，目前第一所幼兒園的學費為每月4045元，預計新幼兒園學費亦會相若；而師生比例方面是1：6，更會有兩位註冊護士駐校照顧學生，成為全港首間有兩名護士駐校的幼兒園。

新機場幼兒園對比現有的幼兒園，面積更大，共有約6000多平方呎，並設有不同區域，例如初生嬰兒區、1至2歲幼兒區及2至3歲幼兒區等。至於校舍設施方面，最特別的是設有早期科學探知區及遊樂場區域。早期科學探知區有不同質感和多元化教材，可滿足小朋友的好奇心，旁邊更有多媒體遊戲區，分成不同主題，結合藝術、體能、科技等元素，投影機由上而下投影互動遊戲在地板，小朋友可在上面嬉戲互動，有望擴闊他們的學習經驗。

任職空中服務員的許女士表示，女兒2歲入學，現已入讀機場幼兒園4個月，感覺小朋友的自理能力有進步，嘗試自己吃飯穿衣，對女兒變得獨立感到驚喜。而任職機管局的曾先生，其2名子女亦先後入讀該所幼兒園，他憶述有次去接其長女放學時，幼兒園正值午餐時間，其女兒正在吃飯，曾先生在窗外向女兒揮手，女兒亦沒有立即走向他「撒嬌」，而是專注吃完飯後才找父親，令他對女兒的獨立能力感到非常開心，日後女兒在面試幼稚園時，亦不會因暫時離開父母而感到害怕或過分依賴。