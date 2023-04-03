粉嶺驚現野生藍菇　專家判斷為藍綠乳菇　呼籲眼看手勿動

本港驚現藍色野菇！連日下着淅瀝細雨，天氣潮濕，是孕育野菇的季節，東網記者在粉嶺祥華邨祥頌樓對出一個花槽內，發現10多朵呈淺藍色，菇蓋上隱含白色斑點的野菇。這些驟眼看似塑膠的藍色半圓物體，卻是從泥土中生長出來的野菇。記者將相關相片交由專家評估，獲判斷為一種乳菇，雖無毒但不建議觸碰，更不可以採摘食用。

香港中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠分析過藍菇照片後，她判斷此菇有可能為藍綠乳菇(學名：Lactarius indigo)，又名靛藍乳菇，廣泛分佈在北美洲東部、東亞及中美洲，在本港並不常見。她指此菇為藍色，菇蓋肉厚有菌褶。成熟菇蓋中間凹陷，有邊卷，而藍色可成同心環，通常有水珠在菇上。

按照資料，此菇並無毒，甚至在墨西哥、瓜地馬拉及中國雲南都有出售。不過，趙就不建議市民採摘或觸碰，更不可食用，因為菇會將環境的污染物積聚，「無謂弄污自己的手」。 若是毒菇，毒素存在整隻菇包括孢子內，行得太近或接觸會誤沾孢子(即沾毒素)，沾過孢子的手再貼接觸臉、擦眼鼻等，就會「誤食」孢子而引起中毒。她指以前有學生沒有戴手套採了毒菇，當晚就食物中毒，故建議市民若發現顏色艷麗的野菇時，可以用欣賞大自然的心態賞菇，可遠觀而不可褻玩。

雖然專家及政府均有呼籲市民切勿摘下野菇進食，惟近年不時發生進食野菇而中毒需要入院的個案，去年就至少發生4宗。其中一宗發生在東涌，據衞生防護中心調查指，兩名分別36歲及61歲的女士，曾在東涌一處山邊採摘野生菇類，其後在家進食後約兩個半小時開始不適，陸續出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等徵狀。兩人到北大嶼山醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定。

衞生防護中心發言人指，由於難於辨別菇類是否適宜食用，呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。