東方日報A1：墳場外石屎崩冧擊傷兩人　祭先人險變亡魂

本港高空墜物離奇意外連連，繼早前旺角飛降鐵枝插死老婦後，毗連荃灣華人永遠墳場的葵涌嘉里溫控貨倉（2），昨早外牆一幅約2米乘3米的石屎崩冧飛墮街上，擊傷一對掃墓而歸父女，孝子賢孫拜祭先人險變亡魂，肇事貨倉管理處辦公室男主管被捕。嘉里回應指，肇事大廈一直有定期進行檢查及維修。專家及議員批評負責監督樓宇結構安全的屋宇署巡查懶散，讓舊廈隨時空襲炸彈，危及人命。

肇事貨倉大廈位於葵涌永基路35號與永孝街交界，永孝街是通往葵涌火葬場的唯一道路，而沿着永基路前往葵喜街及永順街可到達荃灣華人永遠墳場。根據網上流傳的行車紀錄儀拍攝片段所見，昨早約10時半意外現場有不少掃墓人士帶同祭品上山，執法人員正實施人流管制措施，分流市民前往附近墳場拜山。但突然出現「嘭」一聲巨響，隨即捲起白色煙塵，人員回頭赫見大批石屎從肇事貨倉大廈外牆塌下，原來傳來的聲響是來自一批石屎墮地後所發出的爆裂聲。車內男司機及男乘客忍不住「嘩、嘩、嘩」發出連聲感嘆，頻呼「好彩冇行過去」，又指「真係好彩，成個冧落嚟，早兩步都冇命。」

現場有一對姓歐陽的父女被飛墮石屎擊中，72歲父親頭及腳受傷，42歲女兒則手及肩受傷，兩人清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理；據悉，傷者當時剛掃完墓正準備離開，不料飛來橫禍。執法人員到場初步調查後，將案件列作「自建築物掉下的物體」處理，一名53歲黃姓貨倉管理處辦公室男主管被捕。

翻查香港交易所文件，涉事物業於1997年建成，為一幢樓高16層的冷凍倉庫、貨倉及停車場建築，倉庫總面積逾49萬平方呎，屬嘉里物流聯網有限公司旗下物業。

英國機械工程學會院士盧覺強表示，石屎剝落多數是因為鋼筋生銹，令大廈外牆石屎分離，繼而掉落。他認為，外牆巡查非常重要，因石屎剝落會傷及途人，而樓宇老化是無可避免，需要靠定期保養、巡查及維修才能預防。他對當局的巡查力度存疑，認為仍有待加強，「所有Building（大廈）都要做，所有外牆都係一樣。」他建議政府立例，要求大廈法團每年定期提交樓宇修葺報告，確保大廈安全外，亦能保護市民的生命財產。

議員劉國勳表示，是次意外幸好不是「撞正」清明節正日，算是「不幸之中的大幸」，但事件反映定期進行大廈維修的重要性。他又指，一般工廈業權較為分散，且對於定期維修意識薄弱，亦欠缺法團管理，他建議當局除加強巡查，亦應想辦法加強其管理意識，包括認同市建局建議，例如立法要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃等。

本報分別就肇事貨倉大廈上次何時曾進行檢查，以及有否曾接獲租戶求助指大廈結構出現異樣等，向嘉里物流聯網有限公司查詢。對方僅回覆正全力協助調查事件，並指大廈一直有定期進行檢查及維修。

屋宇署回覆指，昨早接獲執法部門通知後，隨即派員到上址視察，發現上址9樓外牆有部分飾面及批盪剝落，但整體樓宇結構沒有明顯危險。有關大廈物業管理公司已立即安排註冊承建商採取補救行動，包括於大廈3樓外牆加設防護措施，並將展開所需的外牆檢查及修葺工作，以移除其餘可能鬆脫的飾面及批盪。涉事樓宇樓齡25年及樓高16層，根據紀錄，該署至今沒有就該樓宇發出維修令或勘測令，最近亦無接獲有關上址外牆有欠妥的舉報。

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