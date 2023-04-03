公眾泳灘救生員空缺嚴重　業界促改善晉升機會

夏天將至，不少市民喜歡到泳灘「同陽光玩遊戲」，不過康文署轄下39個公眾泳灘中，其中僅18個提供救生員服務，意味只有不足一半泳灘供市民安全暢游。港九拯溺員工會副主席胡啟榮今早(3日)在電台節目表示，泳季下救生員空缺情況仍然嚴重，他認為輸入外勞未能解決問題，建議康文署檢討及改善救生員晉升機會，例如把季節性救生員轉成長期僱用合約員工。

胡啟榮提到，為維持全港公眾泳灘運作，需要至少1,200名長工及800名季節性救生員，惟年輕人不願入行，因為近年考核制度繁複，晉升機會少，加上私人屋苑泳池也有需求，令政府的救生員人手短缺，故有關部即應改善救生員的晉升機會。

康文署上周四(3月30日)公布，39個公眾泳灘中，僅18個提供救生員服務；另有3個泳灘停用多時，分別是夏萍灣泳灘、石澳後灘泳灘、雙仙灣。疫情前的2019年4月泳季，38個泳灘都有救生員服務。

署方回覆傳媒時表示，未開放泳灘將按序陸續開放，惟未正面回應是否因救生員不足致關閉。該署又強調，本年度季節性的救生員招聘工作仍在繼續，獲聘者將陸續上任，已推一系列措施吸引更多人投身救生員行列及挽留現職者，包括提升季節性救生員薪酬及待遇，今年月薪連約滿酬金增2.5%至逾24,500港元；並加強招聘宣傳，於公共交通工具、受歡迎報章和社交媒體網站等刊登招聘廣告。