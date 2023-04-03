憂一刀切取消「叩門位」造成運作困難　教育界倡設過渡期

適齡學童人口持續下跌，教育局早前透露，「積極研究」用行政指令減少中小學候補位，即俗稱「叩門位」的收生名額。資助小學校長會副主席陳淑儀今早(3日)表示，對小學而言，「叩門位」可讓學校揀選想收讀的學生，若一刀切取消，運作上有困難，期望當局考慮設過渡期，扣減一定數量的「叩門位」。

陳淑儀續指，預視未來5、6年學校收生人數不理想，因為近年適齡學童減少，也有部分人移民，對學界造成震盪，過往的地區校長會，曾用「君子協定」，協調各校「叩門位」收生數量，避免部分學校面臨縮班或殺校。若當局用行政指令劃一要求各校減收「叩門位」，一來做法公平，二來亦較易落實。

不過，即使減少「叩門位」有助於紓緩收生問題，原則上校長亦支持，但她促政府盡快全面落實小班教學，可減低師生比例，謁教師處理上課輔導等問題，同時提升教學質素。

升學顧問梁永樂則認為，有個別學校未受學童人數下降影響，依然有激烈競爭；加上對家長而言，一刀切取消「叩門位」難以接受，因為針對小學派位的現行機制，「叩門」是家長努力爭取子女入讀心儀學校的唯一機會，故期望當局理解家長感受，可先在全港實行小班教學，相信實際上已可做到減少「叩門位」名額的效果。