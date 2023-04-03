勞工督察妒女友對2寵物犬更好　以櫈腳打狗殘虐動物　判囚3周

勞工處1名勞工督察，疑因妒忌女友的2隻寵物犬獲得比自己更好待遇，先後7次傷害牠們，包括以櫈腳打頭、大力踢犬隻身體及踩牠頭部等。女友知悉後與他分手，他其後亦被捕。被告上月在東區裁判法院承認1項殘酷對待動物罪，裁判官王證瑜今（3日）判處被告監禁3星期。王指本案的控罪及案情均嚴重，辯方曾要求判處社會服務令，但考慮到本案的情節後，認為判社服令不足以反應案情嚴重性，最終決定判監。

30歲被告羅家健承認於2022年7月21日至8月8日之間，在香港仔鴨脷洲大街某單位殘酷對待1隻金毛尋回犬和1隻混種狗，引致牠們受到不必要的痛楚。辯方求情指裁判官替被告提取的報告正面，沒有案底的被告一直守法，犬隻亦無受嚴重傷害，希望毋須判監。但裁判官指被告持續傷害2犬，使用的力度為普通力至大力，且有使用武器，被告亦違反了女友對他的信任，且重複犯案等，故最終決定判處即時監禁。

案情指被告2022年5月與涉案狗隻女主人發展成情侶，他間中會到她在鴨脷洲的住所過夜，女友亦多配置一套鎖匙以便被告協助照顧她的2隻寵物犬。同年8月8日，因其中1犬向被告異常地吠叫，女友起疑並翻看家中閉路電視片段後，發現被告當日曾踢該犬頭部。女友繼而揭發被告於7月21日至8月8日之間，曾多次傷害2犬，包括以櫈腳打頭部、踩牠頭部、大力扯腳及踢頭部等。女最終與被告分手，被告承認妒忌女友「對啲狗好過對佢」並犯案。

案件編號：ESCC 57/2023