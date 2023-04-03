6人涉2019年油麻地暴動　其中2被告認罪候懲

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，213人被捕。其中6人被控參與暴動，排期今（3日）在區院開審。惟其中2人開審前認罪，法庭留待審訊完結後才處理判刑等事宜，暫定於5月11日作求情。法官表明不介意他們繼續保釋候懲，但2人均選擇放棄擔保，法官遂下令他們即時還押。其餘4人則不認罪受審。

6名被告依次是梁少明（45歲）、謝健樂（23歲）、黃家榮（19歲）、張創發（30歲）、郭傑超（20歲）及劉思彤（25歲）。控罪指，他們於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。梁少明另被控同日管有一枝雷射筆。郭傑超及劉思彤承認暴動罪。其餘4人均否認所有控罪。

案情指，當日示威者在案發地點一帶集結示威，大部分示威者衣衫全黑，他們用雨傘等物品築起陣與警方對峙，向執法人員投擲雜物及至少251枚汽油彈，及用雷射筆照射。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。警方當場截獲2名被告。其中郭傑超當時戴着面巾、防毒面具等，劉思彤則攜有背包、2隻手套等。

案件編號：DCCC 574/2021