青年認中大遊行非法集結　押後至4.20判刑

2名青年涉嫌於2020年11月19日在中文大學校園內遊行，並高舉港獨旗幟及叫口號，2人原先被控串謀發表煽動文字罪，後來改控非法集結罪。1人去年11月已認罪，判入教導所。另一名職訓局學生當時亦表明擬認罪，但希望畢業後才處理。法庭批准，並延至今（3日）在區院聽取答辯。被告認罪，案件押後至4月20日判刑，期間為被告索取更生中心等報告，被告須還押候懲。

今日認罪的被告是沈嘉瀚（19歲，職訓局學生），早前被判入教導所的同案被告是唐綽謙（21歲，無業）。他們被控於2020年11月19日，在香港中文大學與其他人參與非法集結。

案情指，香港中文大學因應疫情，安排2019年至2020年度畢業禮以網上廣播形式進行。有人之後呼籲到中大示威遊行，而中大和警方沒有收到通知。2020年11月19日，示威者遊行上山，期間有人叫「香港人建國」、「香港獨立、唯一出路」等口號，有人唱「願榮光歸香港」。同日下午2時許，示威者陸續散去，保安在現場拾獲多幅橫額及寫有「稜角分明 毋負期許」的牌。案中2名被告先後被捕。

案件編號：DCCC 353/2022