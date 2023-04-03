《商報》前助理總經理涉索賄收賄　與2下屬同被控　5.11區院再訊

廉政公署於上月底落案起訴1名《香港商報》廣告部前助理總經理，涉嫌向4名下屬索取及收受賄款共約12萬港元，涉及4人為報館活動取得贊助費而獲支付的佣金。其中2名下屬涉嫌向該助理總經理提供賄款亦被起訴。3名被告今早於東區裁判法院作提訊，3人暫毋須答辯。案件將交往區域法院處理，裁判官按控方申請把案件押後至5月11日再訊，以等候轉介往區院的文件，3人續准以5,000港元至7萬港元作現金保釋，並須交出旅遊證件、不得離港及不得接觸控方證人。

3名被告依次是42歲胡桁誌，又名胡智衡，《商報》廣告部前助理總經理；49歲李國維，《商報》前銷售代表；43歲敖錦輝，《商報》銷售代表。3人被控共8項罪名，首2名被告同被控3項串謀使代理人索取利益罪，指2人於2021年9月1日至2022年2月13日，涉嫌串謀向另外2名銷售代表索取3筆賄款，作為首被告協助2人取得其中兩項活動贊助的誘因或報酬。賄款為該2名銷售代表就有關活動應獲支付佣金的30%。

次被告及第3被告另被控1項及4項向代理人提供利益罪。控罪指2人於2020年1月21日至2022年1月20日分別向首被告提供4筆共約8.3萬港元及1筆5,000港元的賄款，使首被告協助他們為上述活動取得贊助。

案件編號：ESCC 739/2023