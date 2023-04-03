吳秋北斥商界不斷「放風」　製造輿論壓力輸入外勞

近年各行各業出現勞工短缺，勞工及福利局早前透露會積極考慮輸入外勞，隨即惹起爭議。行政會議成員吳秋北今日（3日）批評部分商界人士不斷「放風」指人力不足，製造輿論壓力要求輸入外勞，直言本港仍有逾10萬人失業，認為應優先為他們提供就業機會，同時要清楚輸入外勞目的，不能因為院舍輸入護理員特別計劃便「有樣學樣」。

另一身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人最近接受傳媒訪問表示，食肆人手不足本地員工需要承擔多五成的工作量，稱業界要求輸入2,000名外勞。吳秋北批評商界「放風」行為，強調政府必須考慮輸入外勞後的情況，包括打工仔薪金難以上調、本地就業機會流失及之後所導致的失業問題等，屆時社會成本上升將難以處理。而且香港不能長期依賴外勞，亦不能因為政府推出院舍輸入護理員特別計劃，建造業及運輸業便「有樣學樣」。他呼籲應善用現有「補充勞工計劃」紓緩個別行業人力不足問題，而過去興建機場和高鐵時亦有透過此機制輸入外勞，做法一直行之有效，若業界認為人手不足，可透過計劃提出申請。

政府早前表示會研究如何優化法定最低工資水平檢討機制，吳秋北促請當局盡快完善機制及落實一年一檢，指多個行業每年都會調整薪金，質疑最低工資水平為何要兩年一檢，稱即使最低工資加至時薪40港元，但僱員覆蓋率近年一直下跌，「保護網」作用不足。他建議政府需要考慮通脹、基本生活需要等指標，最低工資亦必須高於綜援水平，同時盡快落實取消強積金對安排。

對於有意見指最低工資水平太高會推高通脹或造成連漪效應，吳秋北形容為無稽之談，因每次增加最低工資對企業額外增加成本微乎其微，加上不少僱主都以高於最低工資水平時薪請人，所以造成連漪效應的並非最低工資，而是有關時薪水平。