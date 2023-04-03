首批高中公社科內地考察團今出發　料年內4萬學生須參與

取代高中通識科成為必修科的「公民與社會發展科」自前年9月起推行，學生須在3年內最少去內地考察1次。而隨着高鐵全面重啟，相關考察交流亦重啟。首批高中公民與社會發展科內地考察團今日（3日）早上七時許出發，有200多名中五生將到廣州及深圳參與兩日一夜行程，有政府官員在西九龍高鐵站送行，並表示政府目標在本學年內安排4萬多名高中生往內地考察。

有來自漢華中學的中五學生表示，行程包括與廣州的中學生一起學習及交流，亦會參觀當地的名勝古蹟及高科技公司，回港後需要編寫約1,000字的論文，題材包括講述大灣區如何幫助青年人，以及中國青年如何為國家經濟作出貢獻等；並指希望藉今次旅程，可以了解國家發展。另有學生表示，今次是首次與同學一起到內地考察，感到興奮，期望在過程中可以結識新朋友。

政府官員及後表示，指是次中五學生將在下學年升讀中六，考察對他們很重要，期望他們前往內地可了解國家每一方面發展，結合自己興趣，了解意向有助大學選科；而教育局早前表示，參與考察團師生可獲教育局資助全額團費，包括參訪活動、膳食、住宿、 交通，以及基本的團體綜合旅遊保險等開支。