3人涉騙葛師科逾5.7億港元及洗錢再訊　再多1人獲准保釋

知名中國官窰瓷器收藏家葛師科疑於2016年墮入倫敦金騙案，2年多以來損失逾5億港元。其後警方拘捕十多人，當中2男1女早前被落案控告串謀欺詐及洗黑錢等多項罪名。他們的案件今早（3日）於東區裁判法院再提訊，裁判官按控方要求將案件押後至5月28日再訊，以待控方準備把案件交付高等法院的文件。 繼女被告早前獲准以100萬港元保釋外，本身是女被告丈夫的另1名被告今亦獲准以100萬港元保釋外出，2人均須交出旅遊證件、不准離港及須每天到警署報到。至於餘下1名被告則須繼續還押。

2男1女被告依次為龔皓賢（36歲、銷售員）、施鴻儒（55歲、無業、持雙程證）及周杏薇（49歲、無業），其中施是持雙程證留港人士，另2人則是港人，繼周早前獲批保釋後，她的丈夫施今亦獲批保釋。

龔被控1項串謀詐騙罪，指他於2016年5月至2018年10月20日之間，在香港與馮建成、馮聖嘉、林萬璋及其他不知名人士，虛假地表示葛師科提供的資金將用作投資本地倫敦金和/或貴金屬、帳戶正虧損需要進一步資金以維持運作、以及需要更多資金確保潛在投資者接管葛師科的投資，從而誘使葛師科向匯彰環球集團有限公司及其他指定銀行帳戶支付合共5.775億港元。龔另涉1項於於2016年5月27日至2018年11月15日之間洗黑錢罪，涉款605,570港元。施及周共同被控6項洗黑錢罪，指他們在2018年1月23日至12月31日期間處理合共4200萬港元的犯罪得益。周另涉2項於2018年2月1日至10月18日發生洗黑錢罪，牽涉合共價值逾1.45億港元的財產。

案件編號：ESCC 35/2023