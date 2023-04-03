涉上載片段稱證人偽造證據　冒廉案被告遭加控妨礙司法公正

廉政公署加控一名冒充廉署人員案被告5項妨礙司法公正罪名，指他涉嫌在案件開審前，上載5段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些對其不利的片段。案件將於明日(4日)在西九龍裁判法院作審前覆核，被告屆時亦會就妨礙司法公正罪名答辯。

被告譚榮柏(67歲)為商人，被加控5項妨礙司法公正罪名，違反普通法；被告早前被控3項冒充廉政公署人員罪名，違反《廉政公署條例》第13C(a)條。被告的女朋友因涉及一宗車輛碰撞交通意外，於2020年遭涉事另一名司機的僱主民事索償，其後被小額錢債審裁處命令須向該僱主作出賠償。被告之後涉嫌冒充廉署人員，要求3名診所職員核實該名司機的醫生證明書。被告從來沒有擔任廉署人員，他於2022年10月19日被落案起訴3項冒充廉署人員罪名，同年12月16日在法庭否認控罪，獲准保釋候審。

控方向被告送達有關該審訊的材料，包括上述診所的相關閉路電視片段，片段顯示多名控方證人的影像及聲音，並載有「辯方副本」的水印標記。被告涉嫌於或約於同年12月22日，意圖妨礙司法公正而作出一連串行為，於該案件開審前，在一個社交媒體平台上載5段短片，內容提及該案其中5名控方證人，聲稱5人曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。調查發現，該5段短片包含上述診所的閉路電視片段，均載有「辯方副本」水印標記，短片並提及5名控方證人的個人資料。