政府擬引入外勞司機　小巴工會表不滿　促改善就業環境吸新人

本港小巴司機嚴重不足，整體空缺高達3成。近日傳政府計劃透過輸入外勞，輸入500名專線小巴司機，消息掀起業界不滿。有工會指，現時小巴司機就業狀況惡劣，收入低、福利差，認為徹底解決問題的方法是改善就業環境，吸引新人入行。工會警告，倘政府一意孤行輸入外勞小巴司機，不排除有進一步行動，包括集體請願、司法覆核等。

汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源指，現時專線小巴司機工作環境惡劣，每更工作9小時的收入僅500至540港元，以每月工作26日計，月收入只有約1.3萬至1.4萬港元，不少司機為求增加收入，被迫長時間開工。而不少小巴營辦商為壓縮成本，無提供飯鐘錢、每周休息和年假等。工作條件方面，專線小巴營辦商普遍規定司機每更最少行駛線路和轉數，惟遇到交通擠塞或路面發生變數，往往難以完成。

陳逢源承認，業界人手不足是必然之事，現職司機因長年駕駛小巴，或無其他工作技能而無法轉行，亦導致司機高齡化。他批評，政府計劃輸入外勞司機，「從未諮詢工會意外，更加狡猾地繞過勞工顧問委員會，來個官商大聯歡，做法實令人不齒」。他指本港早年曾輸入外勞小巴司機，惟當時曾出現僱主剋扣工資、工作條件惡劣等亂象，爆發司機抗爭行動，擔憂當局簡單粗疏引進外地司機，很可能為社會帶來不安定隱患。

議員陸頌雄認為，政府採取「先斬後奏」的方法來輸入外勞司機，是實不可取，要求政府加強對本地勞工就業優先，改善現職小巴司機就業狀況。