9人被控2019年參與油麻地暴動　今被判罪成5月判刑

執法人員於2019年11月圍封理工大學，8男3女涉嫌在油麻地一帶參與試圖「圍魏救趙」、分薄理工大學外執法人員數目的示威，因而被控暴動罪。他們去年9月起於區院受審，其中1名24歲女被告於開審前承認控罪，另1人早前則因染疫獲分案處理，餘下9人繼續審訊。案件今天（3日）裁決，法官郭啟安裁定9人均罪名成立，押後至5月16日聽取求情，連同認罪的被告一同判刑，期間眾人須還押。

11名被告依次為雷曉天（24歲）、梅晉豪 （23歲）、吳卓泓（22歲）、吳悅橋（25歲）、柯俊明（23歲）、安俊彥（20歲）、潘伊晴（24歲）、戴卓欣（20歲）、王智勇（22歲）、黃添樂（25歲）及余嘉晴（24歲）。其中余嘉晴認罪，黃添樂則因早前染疫沒一同受審。控罪指各人於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。吳悅橋另被控1項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於同日在彌敦道525號至543號一帶管有1罐噴漆。此控罪今天亦被法官裁定罪成。

法官裁決指，眾被告均非居於案發現場附近，卻在該處出現及逗留。雖然他們均曾試圖解釋在該處出現的理由，但法官經考慮後認為並不合理，只屬砌詞堆砌，裁定他們並無合理解釋於現場出現及逗留，並相信眾人是有意圖參與暴動。至於吳悅橋管有噴漆一事，法官亦拒絕接納吳解釋是其工作時用作標示放老鼠藥位置的滅蟲工具，認為有攻擊意圖。

控方案情指執法人員自2019年11月11日起在理大外圍一帶設防封鎖，阻止他人進入校園和附近。同年11月18日，大批示威者聚集在尖沙咀、佐敦、油麻地及旺角一帶。約晚上9時，執法人員到達加士居道並組成防線，其後向北推進。期間示威者不斷掟汽油彈及雜物等，人員施放催淚彈作驅散，並約11時半展開圍捕行動，示威者逃往咸美頓街方向或試圖往碧街逃走，9名被告其後在該處一帶被捕。

案件編號：DCCC 750/2020