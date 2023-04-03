近85%零售公司稱長期缺人　「有生意無人手做」　促輸入外勞

旅客人數隨通關日增，零售業漸復常，業界卻面臨招聘困難和人手不足，「有生意無人手做」，未能把握復常商機和擴充，影響經濟復甦速度。有議員進行業內調查發現近85%受訪公司長期出現人手短缺，逾90%商戶支持輸入外勞。有化妝品連鎖店稱前線銷售人員已青黃不接，認為可參考鄰近地方政策輸入相關外勞。

批發及零售界議員邵家輝今(3日)發表《批發及零售業人手短缺及輸入勞工》問卷調查，調查訪問了800家批發零售商，涵蓋10位以下的中小企和過百位以上的大企業。調查發現有近85%受訪公司表示長期人手短缺、招聘困難，當中逾65%的公司指缺乏20%或以下人手；22.2%公司更短缺20%至30%。被問到支持輸入外勞與否，逾91%的受訪商戶表示支持，逾半數公司認為外勞比例應低於本地勞工，約45%則認為應與本地相等，而接近一半受訪商戶認為外勞可在港工作2年；逾35%認為最多3年。

百貨連鎖店代表魏麗霞表示，過往3年的疫情，連帶新移民的勞動力下降，令員工流失情況更趨嚴重。集團前線持續有300名職位空缺，佔整體員工20%，其中近40間分店全日更只得一人當值，其他分店的營業時間也被迫縮短，更有分店因人手不足而放棄續約經營。化妝品連鎖店代表陳郭詩慧亦指，前線銷售人才已經出現斷層，前線人員佔150個職位空缺中約15%，預計佔比於開新舖後將提高至約25%。她稱已轉行的員工不願重操故業，輪班輪休工作，中、短期內難以培訓足夠精英，需輸入銷售人員，而參考其澳門員工佔比，疫前兩年當地居民、外勞呈6:4，懇請香港政府參考澳門外勞政策，以紓緩本地人手壓力。

邵家輝強調，業界定必優先保障本地員工的就業，但批發零售業一直需要大量人力，持續人手不足及成本增加將阻礙業界和整體經濟復原，令發展動力減低，建議政府推出「輸入大灣區人力計劃」，容許獲批工作簽證來港的大灣區內地居民，即日往返本港工作及大灣區居住地。