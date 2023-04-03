初選案趙家賢作供　形容區諾軒成本土派民主派磨心

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今天（3日）繼續在西九龍法院受審，民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢續作供。趙形容區諾軒議政作風務實，區被夾在傳統民主派和本土派之間，因而成為磨心、兩面不是人，區要平衡兩邊陣營，對區而言困擾非常。

趙家賢稱，2016年立法會選舉中，本土自決派羅冠聰被取消資格，2018年羅的黨友周庭出選補選，結果再被「DQ」。於是改由區諾軒代表民主派出選並勝出。趙指出，既然其議席是來自香港眾志，該光譜的人就希望區繼承香港眾志的議政方向。惟另方面，區原本是民主黨成員，傳統民主派對他亦有期望。趙憶述，民主黨元老李永達曾形容區是「半個仔」，即使區已退黨，若區勝選，也等於半個黨員當選。

趙表示，區是個「好social」的人，會和社運界人士食飯品酒，也會如實了解不同陣營人士的看法。區要平衡民主陣營兩邊光譜並協作，這對區來說是「有啲兩面不是人，有啲委屈」，而區也曾就此向他「呻」。趙續指，區本身亦抱着實務的角度看待初選。法官追問，以他觀察所得，初選籌備過程中，區的初心有沒有改變，即由為民主派爭取更多議席，到變成有其他或更多目的。趙沒有直接回應，只說區愈發變成磨心，難取悅所有人。趙亦提及，本土抗爭派在協調會議上表現進取，形容他們非常漠視中央政府的信息。

案件編號：HCCC 69/2022