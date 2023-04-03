黃大仙過渡屋租金2500元起　供輪候公屋人士申請下月19日截止

嗇色園推出過渡性房屋「可悅居」，由即日(3日)起接受申請。項目合共提供227個單位。其中一至二人單位有111個，面積約為145平方呎，租金由2,500至4,200港元；而三至四單位則有115個，面積約196平方呎，租金為5,000至5,800港元；另設一個約303平方呎的無障礙單位，則視乎入住人數，租金由2,500至5,800不等。

嗇色園指出，相關項目位於黃大仙祠旁邊，步行到黃大仙地鐵站只需要3分鐘，鄰近龍翔道交通亦相當方便；生活消費方面，鄰近的黃大仙中心內一應俱全，而鄰近亦有機構轄下的診所及中藥局。此外，每個入住的家庭，均獲善心人捐贈冷氣機及熱水爐，加上設有社工跟進居民需要，如提供社康活動及轉介服務等，並將安排中央義工團，定期舉辦活動，讓住客與鄰里建立連繫，守望相助，共同建立關愛的社區。

項目仍分為甲、乙兩類申請資格。甲類為已輪候公屋不少於3年的人士。乙類為現居於不適切住房或有迫切需要住房的人士，而且申請人須符合現行申請公屋政策的資格。有意申請者可即日起親到機構的總辦事處領取申請表格，或到其官方網站下載申請表格，截止日期為今年5月19日。