車Cam直擊：兩的士港珠澳大橋逆行　車輛高速駛至險釀禍

兩輛逆線行車的的士迎面駛至，所幸讀者及時煞車才避過事故發生。(讀者提供)

司機駕駛時記得要一眼關七留意路面情況，稍有不慎或隨時有來車「殺到」。《東網》今日(3日)接獲讀者反映，指日前晚上駕車駛經港珠澳大橋時，在單向行車的車道上忽然遇到兩輛逆線行車的的士迎面駛至，且車速頗快，所幸讀者及時煞車才避過事故發生。

讀者今日向東網反映，並提供事發當日的車Cam片段，他指上周六(1日)晚約10時半許，駕車自屯門赤鱲角隧道(屯赤隧道)駛入港珠澳大橋方向時，遇上上述兩輛離奇逆線行車的的士。

據車Cam影片可見，當時讀者正朝旅檢大樓及停車場方向行駛，惟車輛駛至路牌前方時，就見到涉事兩輛的士迎面駛至。所幸，兩輛的士及時減速並貼近中線行駛，而讀者及前方另一輛的士分別將車頭稍微扭向左、右方，才避過兩車相撞，甚至時多車連環相撞。

根據《道路交通條例》，逆線行車可被控「危險駕駛罪」，最高可判罰款25,000元及監禁3年。除非基於特別理由，干犯危險駕駛罪的人士亦需被取消駕駛資格，初犯者被停牌至少6個月，重犯者則被停牌至少2年。