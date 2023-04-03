安達臣道冧天秤3人被票控8罪今提訊　案件押6.30待完成調查再訊

去年9月安達臣道地盤天秤塌下意外，釀成3死6傷。勞工處分別對涉事工程公司及相關人士作出共67項票控，而其中3名相關人士，共被票控8項控罪，並於今日（3日）在觀塘裁判法院提訊。控方表示仍未完成相關調查，並要求將控件押後至6月30日再訊。裁判官最終批准押後，據控方透露屆時將會處理涉及同一件事件的相關票控。

是次3名被告分別為郭俊聰（33歲）、黎浩賢（40歲）及潘志財（58歲），據控罪書指3人均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，而潘志財亦為合資格檢驗員。郭被票控1罪、黎被票控2罪、潘被票控5罪，郭早於去年11月底已被檢控，並於去12月29日首次提堂，餘下2人則於今年1月20日被檢控並於今天首次提堂。郭的代表律師指涉及郭的案件簡單，只涉1名證人，反對案件押後，餘下2人不反對押後。控方指本案涉及嚴重工業意外，日後或會合併處理3案，需待調查完成再處理，而且另一批傳票將於6月30一同處理。裁判官最終批准案件押後再訊。

郭俊聰被控於2022年6月1日，無合理辯解而故意於工作時就起重機的底座支撐架焊接發出不符獲批設計的指示。黎浩賢被控於2022年7月23日及8月9日，沒有妥善為起重機底座支撐架溶焊焊縫進行外觀檢查，影響他人健康及安全採取合理的謹慎措施，以及確認溶焊焊縫的外觀檢查報告結果是可接受的；潘志財則被控於2022年7月27日無合理辯解而故意使1部起重機吊起1個重量大於起重機最大吊重能力的負荷物，沒有就影響他人的健康及安全採取合理的更新措施。潘另被控約於2022年7月27日在證明書上虛假指明已在當日依照規定測試及徹底檢驗起重機、起重滑車及絞車等，及測試結果顯示該些物品的機械及安全負荷自動顯示器處於安全操作狀態。

案件編號：KTS 26615/2022，KTS 1171-1177/2023