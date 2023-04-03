東京機場入境打「蛇餅」　旅客等5個鐘錯過尾班車

臨近清明節、復活節長假期，不少港人把握機會外出旅遊，而旅遊熱門地之一日本亦是大多港人的首選。不過近日有多位港人興致勃勃到達東京羽田或成田機場後，對眼前人山人海的一幕震驚不已。大量旅客擠滿入境大堂等待過關，結果需等候3至5小時才成功過關。有旅客等了3小時才過關，導致需要取消已付款的晚餐；更有的等候近5小時至深夜，當時大部分鐵路和巴士的尾班車已過，最後在機場等翌日的首班車才能離開。縱橫遊執行董事袁振寧回覆東網表示，當地機場人手不足，難應付龐大工作量。

縱橫遊在社交媒體上發貼，指昨晚(4月2日)10時24分東京羽田機場的情況。從圖片可見，入境大堂水泄不通，出現「蛇餅」。袁振寧表示，由3月底起，較多國際航班的日本成田機場便開始大排長龍，一般排隊需時2至3小時才能入境日本，而福岡機場等或因入境人數較少而能較快入境。他提到，近日內陸機的羽田機場情況亦惡化，昨晚有員工晚上10時多到埗，但最終約凌晨12時15分才能離開，形容情況「喜出望外」。他解釋，當地機場人手不足，10個櫃位僅3、4人工作，但多了歐美、越南、印尼等東南亞國家旅客，人手難應付龐大工作量。

袁振寧提到，部分旅行團因此改行程，有入住偏遠溫泉旅館的團因行程延誤，需改到機場附近餐廳先食晚飯才出發；夜機的旅客則需睡少兩三小時，而自由行旅客多於市內飲食消費，影響相對不大。袁續指，旅客一般喜歡「早機去，晚機返」；日本人則愛搭下午機，或許中午時間人流較少，能較快入境。

有港人在社交媒體上訴苦，於上周三(3月29日)下午2時25分抵達成田機場，卻花了3小時才完成當地入境手續，趕不及原本預定晚上6時半的晚餐，而該晚餐需全額付款，無法退錢。亦有市民於前日(4月1日)抵達成田機場，排隊入境卻需時近5小時，晚上11時半才完成入境手續。惟當時機場外大多鐵路和巴士的尾班車已過，的士站沒有的士，於軟件上召車亦無人接單，唯有滯留機場，等候翌日首班車。