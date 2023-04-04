生產力局開發新鋼材技術　助老字號升級轉型　冀打入內地市場

傳統建造業升級轉型，往往面對不少阻礙。為助本地鋼鐵業老字號紹榮鋼鐵打入內地市場，香港生產力促進局早前與其簽署合作研發協議，協助研發「鋼材熱軋提質技術」，目標以先進科技生產符合內地標準的鋼材，同時提升產能。

創立67年的紹榮鋼鐵，多年來參與多項本地樓宇及大型基建項目，隨着近年大灣區基建項目發展蓬勃，鋼材需求殷切，故有意打入當地市場。然而，大灣區對鋼材的強度設有標準，如要改變鋼材強度，傳統上需在原料內混入成本較貴材料，以加強其機械性能，涉及的成本高昂，曾令紹榮鋼鐵卻步。

生產力局表示，是次協助研發的「鋼材熱軋提質技術」，涵蓋多個技術領域，包括材料科學、工藝研發、機器設計及智能製造，透過科學原理控制材料的微觀結構變化，製造出符合區內標準及成本效益的高強度鋼材，能滿足大灣區建造業市場需要。生產力局首席數碼總監黎少斌期望，是次項目能成為同業的借鏡，推動建造業智能化及邁向高增值發展。

紹榮鋼鐵常務董事龐心怡則指，除中港地域限制外，成本跟技術亦是進軍內地的考慮因素，新的「鋼材熱軋提質技術」出現和應用可令產品多元化，有助未來拓展業務。