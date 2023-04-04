蘭桂坊酒吧飛樽大混戰4涉案男被捕　1人保釋候查

上周六(1日)中環蘭桂坊一間酒吧發生打鬥案，至少釀成3人受傷，案件由中區調查人員跟進，人員根據情報及翻查閉路電視片段後，昨日（3日）展開拘捕行動，於全港多區拘捕4名男子(24歲至37歲)，俱涉嫌「在公眾地方打架」及「傷人」；其中一名姓鄭(29歲)被捕男子已獲准保釋候查，須於5月上旬向執法部門報到，其餘被捕人士仍扣查。

案發於當日凌晨3時半，德己立街55號一間酒吧有人報案，指場內有酒客爭執，繼而爆發激戰；現場有人拍下案發情形，驚見場內多人帶醉動武，場面失控，大批酒客慌忙走避。畫面可見酒吧內約有10多人高聲叫囂，有人向對方掟樽等雜物，亦見有大漢手持酒樽作勢施襲，更有人當場倒地，一地酒水及血漬；期間疑有酒吧職員「嗌咪」呼籲在場人士冷靜，惟不得要領。

執法人員其後接報到場，發現3名傷者，當中包括2名分別姓余(23歲)及姓黃(25歲)本地男子，以及一名28歲波蘭籍男子，並將他們送院治理；調查後相信因肢體碰撞問題爭執並引發打鬥，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，暫未有人被捕。