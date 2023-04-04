積極發問向學　文職蛻變飛機維修員　獲頒傑出學徒

望子成龍的家長，不惜苦苦叩門，尋覓心儀中小學校，以期子女成為醫生律師；不過即使投身技術行業，仍能出類拔萃。職業訓練局近日舉行「傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，表揚14名來自鐵路運輸、飛機工程、氣體燃料等專業範疇、表現出色的學徒，其中有女學徒由文職轉行至維修飛機，需重新學習機械知識，修讀多年終學滿所成，以優異級別畢業，繼續向飛機工程師進發。

今屆傑出學徒中唯一女將姚添藍，曾當過髮型師和公證行文職，機緣巧合下認識飛機維修行業，憑著好奇心和幹勁，參與學徒計劃，一邊在飛機工程公司接受維修訓練，一邊於香港專業教育學院修讀飛機維修工程高級文憑課程，並於去年完成課程及獲得優異級別畢業，亦將於8月滿師成為二級飛機維修技術員。

姚添藍笑言自己是「問題少女」，稱初入行時要理解不少飛機原理和機械專業知識，本著求學精神，積極向老師和公司師傅發問，習慣仔細記錄所接觸到的飛機機型、維修和保養步驟，力求每日進步。而飛機維修行業男多女少，她認為女生身形嬌小，較容易於狹窄的機身內進行裝拆工程，協助更換飛機的輔助動力系統；她的細心和耐性亦有利裝拆細小機身部件。姚提到，飛機維修工作於疫下未曾停步，現正備試考取「航空器維修執照B1.1航空機械專業」資格，逐步向飛機工程師目標進發。

職業訓練局表示，今年約有170名註冊學徒獲僱主提名參加「傑出學徒獎勵計劃」，評審委員最終選出10名傑出學徒，另有4名學徒獲「尤德爵士紀念基金優秀學徒獎」。學徒訓練委員會主席黎永覺指學徒於訓練期間，可一邊學習一邊賺取穩定收入，達致職學並重。