港人除罩現焦慮　部分人視口罩為提升自信的工具

口罩令撤銷一個月後，街上仍有大約7至8成市民繼續戴口罩。一直關注社區精神健康的組織利民會，其《即時通》24小時精神健康熱線近一個月內錄得38宗個案，表達口罩令撤銷對其情緒及精神健康帶來影響，當中20至35歲組別人士佔近6成，部份疑似出現焦慮症相關症狀，有社交焦慮的人更難脫下口罩。

利民會在三月至四月期間，收到38宗市民來電表達撤銷口罩令的看法。有來電者指，沒想過脫下口罩後會在社交場合變得膽怯，十分擔憂別人看穿自己缺乏自信，故即使在重要場合也不敢脫下口罩，擔心失儀；另有來電者指自口罩令撤銷後，感覺彷彿同事們的容貌成為公司上下的話題，不禁想像自己成為取笑對象，每天起床也需花很多時間整理儀容才敢上班。

早前政府專家顧問指不建議學生長期戴口罩上課，因會影響他們學習。不過，至今仍有9成學生繼續戴口罩上課，利民會亦收到有家長來電，指因憂慮病毒對小朋友影響較大，不想小朋友除口罩，惟小朋友開始面對朋輩壓力，認為不應再戴口罩，因而與家人產生分歧。

利民會註冊臨床心理學家江偉賢博士指出，大腦本能會自動把每天重覆做的事情視為日常，三年前市民需學習適應社交距離、戴口罩以至對疫症的恐懼，如今宣佈復常，市民同樣需要適應，而且過程亦不容易。當沒有視像會議的美顏功能，沒有口罩作交流中的緩衝，市民需以真面目示人，對於有社交焦慮的人而言是一大挑戰，他們承受的不是口罩對身體帶來的侷促感，而是內在對自我形象的不安全感，這種較深層的不安更容易被社會忽略。

對於部份人對疫症仍存有恐懼，江指如市民曾病重，甚至有親人因此離世，哀傷可能還未褪去，當社會突然宣布復常，不少人可能未能調適心態。每個人也有屬於自己復常步伐，脫下口罩造成的不適感會隨時間慢慢淡化，市民若發現自己的情緒大幅波動，便應主動尋求專業協助，如利民會24小時服務的即時通熱線 (公眾熱線: 3512 2626)、全港各區的精神健康綜合社區中心等，「願大家帶著對彼此的一點尊重和包容，迎接真正的復常。」