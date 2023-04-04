85%受訪零售商稱缺人　議員籲限制外勞薪金為行業中位數

旅客人數隨通關日增，零售業漸復常，業界卻面臨招聘困難和人手不足，「有生意無人手做」，未能把握復常商機和擴充，亦影響服務質素。零售業界早前發表800間受訪的批發或零售商中，近85%認為人手長期短缺或招聘困難，約91%支持輸入外勞，另宥逾半數公司認為外勞比例應低於本地勞工，並認為外勞可在港工作2年。

批發及零售界立法會議員邵家輝今早(4日)在電台節目表示，本港邁向復甦後，各行各業均缺乏人手，企業只能透過不斷加薪留住員工，加上不少公司生意尚未復甦，若不能將成本轉嫁消費者，可能要被迫放棄經營。他又建議政府從大灣區輸入勞工，避免影響香港住屋租金，並限制外勞薪金為行業中位數，確保不會將薪金壓得太低。若香港經濟不景時，可拒絕延長外勞簽證。

同場的勞工界則表示反對，香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠認為，零售業界的月收中位數仍然維持1.3萬港元左右水平，而一般行業的收入中位數已逾1.9萬港元，他認為加薪幅度低、追不上通漲，才是人手短缺的原因，相信透過加薪可解決人手不足問題，毋須輸入外勞。