移民潮影響生源　有小學不獲派發班別　教育界議員轟當局絕情

上月有小學因收生人數不足夠而停辦後，津校亦面臨「殺校」風險。教育局近期向小學發出文件，顯示第一次有小學無獲派學生入校就讀。有教育界議員指，期望局方了解學校是否有特別原因未能開班，又指有學校可能只差幾位學生而未能成功開班，批評局方做法絕情。更有校長會成員直指，「音樂椅效應」受移民潮影響，區內津貼小學生更多有選擇權報讀受歡迎程度高的學校，形容本地學校間存在競爭。

對於首次有學校不獲派學生入讀，本身是小學校長的教育界議員朱國強表示，收到一間津貼小學求助指不獲教育局派發學生就讀，該校被當局要求提交於8月31日前遞交計劃書，例如選擇提早停辦的級別、改為以私校方式運作或與其他學校合併等。但過往有有學校遞交的計劃書最後不獲接納，未能以原本方式運作。他又指，亦有一間小學仍未收到局方的開班文件，當局要求與辦學機構會面。

教育局則表示，暫時沒有接獲資助小學已有自行停辦的打算，亦未接獲公營小學提出合併計劃。該局又指，正在積極與不同辦學機構溝通，參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展方案，包括停辦長期收生不足的學校、合併或重置到有新學位需求的地區等。

津貼小學議會主席胡艷芬指出，今年學齡人數下降，有一定縮班的壓力，但暫未知道受影響學校範圍。她認為「縮班」影響大，如教職員人數等，學校都夫不願見到此情況，若學校得知需要縮減班別，仍有空間向教育局反映，但若最後需減班的話，則要規劃未來人力資源編制等。元朗區小學校長會主席蘇炳輝表示，「音樂椅效應」受移民潮影響，區內津貼小學生可以報讀受歡迎程度高的學校，形成本地學校間正在搶本地學生的情況。