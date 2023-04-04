11歲起非禮胞妹　22歲男生判處社服令

女童自8歲起，多年間被年長3年、共用睡房的兄長非禮。事主事隔多年後向同學披露事件，並報案拘捕兄長。現修讀電子工程高級文憑課程的兄長上月於屯門裁判法院承認4項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。裁判官黃國輝為他索取勞教中心報告後，今（4日）判處被告220小時社會服務令。裁判官指雖然控罪嚴重，但考慮到被告過往紀律良好，犯案時年紀小，早前已還押了4星期，故判處社服令。

辯方今作進一步求情指，現年22歲，代號「WMP」的被告重犯機會低，其背景報告相當正面，他亦已還押約4星期，故望可判處社服令。其早前求情亦指，本案事主曾撰寫求情信表示已原諒兄長，希望可給予最後機會讓被告學習當個好兄長。

本案案情指，被告與事主Ｘ案發時同住於天水圍一單位並共用睡房，控罪所指的案發時間為2013年至2016年間，最初Ｘ只有8歲，被告則為11歲。去年4月Ｘ告知同學稱由2013年至2020年間多次遭被告非禮。被告於同年5月被捕，警誡下稱「我有做過但阿妹自願」。被告承認自2013年起多次撫摸Ｘ的胸部及下體，但Ｘ均無反抗或表示拒絕，有時完事後他會給Ｘ錢、零食或遊戲卡。他記得其中兩次於2015至2016年在住所洗手間發生，兩人一同洗澡時被告要Ｘ替他口交。另一次則是他在床上看影片時Ｘ主動替他手淫；另外，X 同時亦涉及遭表哥非禮的案件，表哥早前亦已承認控罪，並將於本月12日判刑。

案件編號：TMCC 2434/2022