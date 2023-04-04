德信前校長郭超群涉外洩試卷　與補習社前董事被控　轉區院審理

廉政公署日前落案起訴一名政府資助小學前校長公職人員行為失當，涉嫌隱瞞自己在一間補習社的財務利益。該名前校長及該補習社一名前董事另被控串謀觸犯公職人員行為失當，2人涉嫌在學校舉行考試和測驗前，洩露機密考試和測驗題目予該補習社。案件今日（4日）在西九龍法院提堂。控方表示，本案將會轉介至區院審理。法庭將案押後至6月23日再訊，以便控方準備轉介文件，期間2人獲准保釋。

50歲被告郭超群，報稱無業。他是德信學校前校長，被控一項公職人員行為失當；另一被告是46歲彭詠嫺，報稱是補習中心經營者。她和郭為勤舍學習中心有限公司前董事兼股東，2人同被控一項串謀觸犯公職人員行為失當。控方今不反對2名被告保釋，裁判官批准2人以1萬港元保釋外出，期間他們不得離港，須交出所有旅遊證件，另不得直接或間接接觸控方證人。

控罪指，郭身為德信學校校長，約於2017年7月24日至2021年6月12日期間，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，沒有向德信學校法團校董會申報或披露，或向德信學校法團校董會隱瞞他在勤舍學習中心有限公司的財務利益。另外，郭及彭同被控約於2019年10月16日至2021年6月3日期間，一起串謀，在郭超群履行公職期間或與其公職相關的情況下，在德信學校舉行考試和測驗的預定日期前，向勤舍學習中心有限公司洩露德信學校的機密資料，即德信學校的考試和測驗題目。

案件編號：WKCC1418/2023