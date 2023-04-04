涉虛報3工人出勤紀錄涉欺詐等6罪　清潔承辦商監督判囚20個月

6旬私人屋苑承辦商前清潔監督，涉嫌虛報3名清潔工人的出勤紀錄，以欺詐薪金共逾86萬港元。該清潔監督及後被廉政公署落案起訴偽造及串謀欺詐等6罪，並於早前在屯門裁判法院承認所有控罪。暫委裁判官鄭潤聰在提取被告的相關報告後，於今早（4日）判處被告監禁20個月。官指案情嚴重且涉違反誠信，利用公司對他的信任，犯案時間不短有一定預謀，且不止一人犯案，最終決定判處監禁。

被告鄭展圖(63歲)分別被控2項欺詐、2項串謀詐騙及2項偽造罪。辯方求情指被告因賭錢而欠債11萬港元，故獲得的款項部分用作還債。被告因貪心而愚蠢犯案，現已感後悔。律師指被告對法例不敏感而犯案，且是家中經濟支柱，望可獲輕判。案件於2019年4月至2020年12月期間發生，被告案發時是張記環保有限公司清潔監督，張記是屯門一個私人屋苑的清潔服務承辦商，被告獲派駐該屋苑，負責監督由張記聘用，以及由其承辦商維美清潔公司提供的清潔工人，並處理他們每月的出勤紀錄以計算薪金。

案情指被告於2019年4月向張記及維美偽稱，1名甘姓男子是該屋苑的清潔工人，並偽造工作申請表使張記聘請甘，並捏造其出勤紀錄，但實際上他根本從無應徵該工作。張記於2019年5月至翌年12月因該出勤紀錄而支付了薪金共逾20萬港元，並遭被告取走；被告又分別捏改2名清潔工的出勤紀錄，以誘使張記於2019年5月至翌年12月向2人支付薪金共逾66萬港元。被告向其中1名清潔工稱有其他工人用了他的工卡，要求該工人把多付的薪金交給他。至於另1名工人其實早已辭職，被告卻繼續使用其工卡，該工人在每月發薪後扣起數百港元，餘額則交予被告。

案件編號：TMCC 126/2023