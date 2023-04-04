調查指東九龍高架捷運系統需求大　團體要求伸延至油塘

政府正研究興建「東九龍過山線」高架捷運系統，計劃走線由彩虹東站至寶達，以取代原本計劃興建的東九龍線。惟工聯會關注港鐵彩虹站日後接駁捷運系統後，能否承受額外人流壓力，亦擔心興建高架平台需時，建議改用懸掛式單軌系統的「空軌技術」，及要求交代興建時間表。

工聯會在過去2個月以網上問卷形式，成功訪問逾800人；當中8成人認為捷運系統未能滿足九龍東的交通需求，認為應該延伸至慈雲山，藍田及油塘一帶。另有7成人認為捷運只能運載250人的載客量不足夠，惟同時有近6成人擔心彩虹站能否承受「過山線」額外的人流，對現有服務造成壓力，甚至影響質素；更有幾乎全數受訪者認為，政府應盡早公開「過山線」的興建時間表，讓居民更有預算。

此外，他們亦向政府提出多項建議，包括「過山線」要與港鐵無縫接駁，讓市民不用多次「拍卡」出入；當局及港鐵應及早公布工程施工及落成時間表，並透過空軌及「組裝合成」技術縮短施工期，並要提升「過山線」的載客量；又建議，政府應將安達臣區、順天等地區規劃納入「過山線」研究中，以滿足九龍東居民的交通需求。