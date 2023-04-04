港府欲同期發展人工島及北都區　前高官提醒勿低估財政壓力

繼政府「鬼祟」諮詢人工島惹各大環團不滿，行政會議成員亦質疑人工島效益後，前運輸及房屋局局長、現任教育大學公共行政學研究講座教授張炳良亦撰文直言，現時香港財政儲備較2019年下跌近3成，處於27年來最低水平，加上疫情3年本港百業付出沉重的經濟和財政代價，而現屆政府卻欲大興土木、大筆投資創科和吸引創企落戶，又大幅增加民生開支，圖以物質爭回民心，在目前的財經環境下，可說「時機不利」。

早前政府司、局同步大力宣揚發展人工島為香港帶來的好處，更多次公開批評反對聲音。惟張炳良指出，同期推進交椅洲人工島項目及北部都會區發展，加上尚未估算的「三鐵三路」成本，對政府所造成的財政壓力不容低估。他認為，人工島和北都區對香港的城市發展策略布局是重要部署，認為在不利的國際地緣政治和經濟環境下，對投資龐大的基建規劃須多加審視，確保合乎成本效益，包括長期社會性的效益。

張炳良又回顧過去幾屆政府的財政政策，指香港的「類福利社會」，可與西方福利國家相比。他認為在唐英年任財政司長時，已失去引入商品及服務稅擴闊稅基的契機；及至2008年全球金融海嘯後，政府大幅增加開支撐企業紓民困，香港已進入不斷向庫房埋手的跨黨派「派發式」民粹主義，政府亦漸傾向「用錢去解決問題」，派錢爭取民心，形容派錢政治一經引入便揮之不去，將增加長期財政負擔。