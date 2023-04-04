高銀金融收20億元訂金後反口拒賣物業　買家稱遭誤導再次入稟

屢傳財困的高銀金融，其相關公司於去年初與一間公司達成協議，以143億港元轉售大本營九龍灣高銀金融國際中心，對方繳付20.3億港元訂金後，賣方卻被指單方面中止協議，更把物業公開拍賣。該公司於去年5月曾入稟要求完成交易，並禁制對方將物業出售予第三方。該訴訟於去年9月在與訟雙方同意下已終止。不過該買家今(4日)再入稟高院，指遭被告方誤導而終止訴訟，而被告方又再把涉案物業出售予第三方，原告遂要求與被告方完成交易。

原告是Hundred Gain International Limited，被告依次是成美控股有限公司、Goal Eagle Limited及賜譽有限公司的接管人。據入稟狀指，由2020年尾至去年初與被告經多次商討後，達成買賣協議，原告將收購持有九龍灣啟祥道高銀金融國際中心的賜譽之股份和貸款，並獲得該物業。原告之後已繳付20.3億港元訂金，不過被告方單方面中止協議，並拒絕完成交易。原告方又發現被告於去年11月底與Goldstone Asset (HKSAR) Limited簽訂買賣協議，把高銀金融國際中心售予對方，損害了原告的利益。

原告現要求法庭宣布與訟雙方早前的協議仍有效，並要對方屢行合約或發還20.3億港元按金，並禁制對方把物業出售予第三方。原告於去年5月已入稟高院，要求被告方履行合約完成交易，或發還按金。據本入稟狀指，該訴訟於去年9月在雙方同意下已終止，但原告稱遭被告誤導且涉及欺詐才會終止訴訟，並指如法庭認為有需要，可頒令撤銷該終止訴訟的命令。

案件編號：HCA 502/2023