執法部門擬52億元建新通訊系統　局方指會確保機密資料不被盜

執法部門近年應用創新科技，推出超過40項數碼警政項目，在今日(4日)舉行的立法會保安事務委員會會議上，保安局表示，相關部門擬擴展上述計劃，引入3項項目，包括建構新一代通訊系統的基礎設施、中央數碼影像處理平台及第三代人事資訊通用系統。有議員關注52億港元構建新一代通訊系統是否花費多，亦有議員關注有關系統是否由國內或香港生產，以保障國安。局方指採購會考慮國家安全因素，確保安全隱患資料不會被盜走。

據文件所示，第4代指揮及控制通訊系統最近一次更換及提升工程為2016年，獲撥款8.55億元更換及提升999求助電話系統、指揮及控制電腦系統，以及綜合無線電通訊系統下的兩個附屬系統(包括無線電對講機及微波鏈路設施)。議員吳傑莊關注為何上述工程未完成，局方又申撥款發展其他項目。局方表示，999求助電話系統、指揮及控制電腦系統將於2025年完成，其餘兩項則已完成，有關項目於預算中完成，亦會兼容日後科技及系統發展，包括TETRA技術及5G支援。議員黃錦輝則關注新一代通訊系統保安問題，問到會否優先向國內或香港供應商採購。保安局指，採購已加入國安條款，會跟足採購程序，確保供應商無安全風險，例如不會受禁運影響。

議員馬逢國則問到，既然計劃用約8.6億港元以購置及建設無線接達網絡，即建約500個基站，局方為何再要用6億元租用公共流動網絡商的流動寬頻網絡。局方解釋，覆蓋全個約要2,000個基站，故擬建的500個基站是不足應付，而該500個基站屬核心網絡，不能商業用，確保保安之餘，部分擬建基站會位處偏遠，即目前商業基站沒有覆蓋的地方，以方便行動及進行救援。局方又指，目標是全港各處都有基站覆蓋，而平台可用於進行跨部門行動，即其他執法部門或應急救援部門亦可使用。至於議員李梓敬提到《明報》尊子漫畫諷相關部門申撥款，問當局會否為此執法。保安局稱，犯法的人才擔心執法工作，任何有可能違法的行為都會調查，有足夠證據便會拘捕及檢控。