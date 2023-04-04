涉冒充廉署人員　商人上載涉案閉路電視片段遭加控妨礙司法公正

廉政公署早前控告一名男商人，指他向3人涉嫌冒充廉署人員，因而被控3罪，案件今日(4日)在西九龍法院再訊。由於廉署在案件押後期間，發現被告涉嫌上載5段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些對其不利的片段，遂加控他5項妨礙司法公正罪。被告否認全部8項控罪，案件排期7月5日預審，8月28日開審，被告續准保釋。

67歲被告譚榮柏，報稱任職商人。他被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在YouTube上載5段短片，在香港意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即作為被告，在該案開審前在YouTube上載5段片段，聲稱黃、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

被告的女朋友因涉及一宗車輛碰撞交通意外，於2020年遭涉事另一名司機的僱主民事索償，其後被小額錢債審裁處命令須向該僱主作出賠償。被告之後涉嫌冒充廉署人員，要求3名診所職員核實該名司機的醫生證明書。被告從來沒有擔任廉署人員，他於2022年10月19日被落案起訴3項冒充廉署人員罪名，同年12月16日在法庭否認控罪，獲准保釋候審。

案件編號：WKCC3845/2022