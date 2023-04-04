易通行至今發逾61萬繳費貼　交還首張司機卡可退百元按金

「易通行」不停車繳費服務原定2月26日起實施，最終延至下月7日實施。運輸署署長羅淑佩今日(4日)會見傳媒時表示，截至昨日(3日)當局已發出逾61萬個車輛貼，當中逾62%車主已開立「易通行」戶口。而商用車方面，署方經考慮後，商用車的首張120港元司機卡可在交還後、若功能正常無壞則可退回100港元按金。羅又提醒車主，請勿使用靜電貼等方式將車輛貼貼在車頭擋風玻璃上，否則承辦商或難以偵測車輛貼，需要車主自行到便利店作人手繳費。

「易通行」將於下月7日率先在青沙管制區實行，羅表示下階段將於城門及獅子山隧道實施，之後會在今年夏天內於3條過海隧道實施，最後於今年內在香港仔隧道及大老山隧道實行，實施後將不再有人手繳費亭。羅提醒仍未開「易通行」戶口的車主需盡快完成開立戶口和設定繳費方式，若車主不諳應用程式界面操作申請，可於全港34個諮詢站人手申請，諮詢站至今已為逾13,800位車主成功登記。

商用車輛方面，羅表示已有逾3,800輛的士完成手續登記，佔約9成多的士完成登記。於林士街及荃灣政府停車場的的士辦理櫃位將開放予一般車輛車主使用，但需要預約。商用車需花費120港元申請司機卡，而因應業界需求，由5月7日起商用車主的首張司機卡若要交還，並無功能損壞、可正常使用，可退回100港元按金，但羅提醒僅得首張司機卡可以，她直指「因為有一張司機卡已經可以開工，要多一兩張係個人選擇無得退還按金。」

至於坊間有不少教學指用靜電貼或膠套等將車輛貼貼於擋風玻璃，羅提醒車主勿使用，因會影響探測車輛貼，若無法成功探測，車主需親身到便利店等再繳交費用。若車主要換車或更換車頭擋風玻璃，羅指車輛貼安排與駕易通安排無異，若要更換車輛貼，政府只會送第1張車輛貼，而第2張就要收費。